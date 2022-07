Martina e la sfilata con gli abiti di quando hanno tentato di stuprarla | «Non conta come ti vesti | il problema è di chi ti guarda»

(Di martedì 12 luglio 2022)Evatore, 20enne padovana finalista del concorso «Miss Venice Beach» di Jesolo, ha deciso di sfilare con giacca mimetica, maglietta nera, pantaloni larghi e scarpe da tennis bianche. Ovvero gli stessiti che indossava la notte del 29 luglio 2019,era stata aggredita da un uomo che voleva. Un’amica qualche tempo fa le aveva suggerito di coprirsi per non attirare attenzioni indesiderate. Così,, ha deciso di lanciare un messaggio sulla passerella. «Nonti, se ti molestano, ilè di chi ti», dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Elvira Serra,raccosa le è successo quella ...

zorroc82 : RT @Open_gol: La storia della ragazza aggredita nel 2019 da un uomo che voleva stuprarla. E del suo vestiario: giacca mimetica, maglietta n… - socialmiliac : Martina Evatore e la sfilata con gli abiti del tentato stupro. 'Il vestito non c'entra' - Cronaca - Open_gol : La storia della ragazza aggredita nel 2019 da un uomo che voleva stuprarla. E del suo vestiario: giacca mimetica, m… - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: La sfilata da insegnamento a #Venezia - occhio_notizie : La sfilata da insegnamento a #Venezia -

L'occasione era il momento dellain cui le concorrenti dovevano 'travestirsi' come il proprio idolo . Mentre alcune miss hanno scelto Rondo, Megan Fox o Taylor Mega,ha scelto sé ...La 20enneEvatore " studentessa di Biochimica con le passioni del pattinaggio sul ghiaccio e la danza del ventre " in passerella a Miss Venice Beach ha raccontato al mondo il più sconvolgente ...La giornata di ieri è stata particolarmente impegnativa per Martina Evatore, ventenne di Padova, studentessa alle superiori in biochimica. Venerdì scorso durante la tappa di Jesolo del concorso Miss ...Martina Evatore usa la passerella di Miss Venice Beach per denunciare la sua esperienza: un messaggio forte per tutte le donne da piazza Milano ...