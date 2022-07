(Di martedì 12 luglio 2022) Nel 2020 fa Leaè statada unagigantesca legata al suo atteggiamento sul set di. Diversi attori della seria americana hanno accusato l’attrice di essere una bulla e di aver creato un clima tossico sul set. La star del telefilm di Ryan Murphy si è scusata ed ha promesso di imparare dai suoi errori, poi ha dato alla luce un figlio e sullaè calato il silenzio. A distanza di due anni ieri è circolata la notizia che Leasostituirà Beanie Feldstein nei panni di Fanny Brice nel musical di Broadway, Funny Girl. Su Twitter si è alzato un polverone e in molti hanno scritto che l’attrice non meritava un ruolo così importante dopo tutto quello che aveva fatto. Al coro si è unita Samantha Marie Ware, che in passato aveva rilasciato pesantissime ...

Pubblicità

itstitty_ : RT @exslumdogsx: lea michele sempre sera artista - vilponti : Quanto brucia il successo di Lea Michele a attriciattole che non sono nessuno e mai lo saranno e vogliono ancora un… - StraNotizie : Lea Michele travolta ancora da una polemica, parla un’attrice di Glee: “Mi ha minacciata” - itstitty_ : RT @Mirtilla_J: Lea Michele che torna a Broadway per interpretare il ruolo che Rachel Berry ha sempre sognato, è tutto così perfetto che qu… - anvston : RT @riveith: lea michele nossa fanny brice -

Movieplayer.it

, come accaduto al suo personaggio nella serie Glee, sarà a Broadway la protagonista del revival del musical Funny Girl a partire da settembre. L'attrice sostituirà Beanie Feldstein che ...è stata scelta per sostituire Beanie Feldstein nel revival di Broadway di Funny Girl .interpreterà il ruolo della protagonista Fanny Brice che Feldstein porterà avanti fino al ... Lea Michele sarà la nuova star del revival di Funny Girl a Broadway Sarà Lea Michele a sostituire Beanie Feldstein nel ruolo della protagonista di Funny Girl a Broadway, realizzando così un desiderio espresso da molti anni. Lea Michele, come accaduto al suo personaggi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Vindex Flamma, il corto di Lea Borniotto che racconta il femminicidio in epoca medievale ...