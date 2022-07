La storia di Anthony ha un lieto fine che mette tristezza (Di martedì 12 luglio 2022) Letta sui tabloid americani, è una storia bella che però mette tristezza ai malinconici come me. Per andare al lavoro, un ventenne che si chiama Anthony prendeva ogni giorno la L, la linea sopraelevata di trenini suburbani che percorre Chicago e dintorni. Finché non ha visto un passeggero colto da malore accasciarsi sulla banchina ed è corso a soccorrerlo: gli ha praticato il massaggio cardiaco, di fatto salvandogli la vita e diventando una piccola celebrità locale. I suoi vicini di casa hanno indetto una colletta per regalargli una Audi, così che non debba più pendolare sul suburbano, con tutti gli annessi e connessi di cambi al volo e orari scomodi. È una storia a lieto fine, lo so, ma non riesco a fare a meno di pensare a due cose. La prima è che, di chissà quante ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Letta sui tabloid americani, è unabella che peròai malinconici come me. Per andare al lavoro, un ventenne che si chiamaprendeva ogni giorno la L, la linea sopraelevata di trenini suburbani che percorre Chicago e dintorni. Finché non ha visto un passeggero colto da malore accasciarsi sulla banchina ed è corso a soccorrerlo: gli ha praticato il massaggio cardiaco, di fatto salvandogli la vita e diventando una piccola celebrità locale. I suoi vicini di casa hanno indetto una colletta per regalargli una Audi, così che non debba più pendolare sul suburbano, con tutti gli annessi e connessi di cambi al volo e orari scomodi. È una, lo so, ma non riesco a fare a meno di pensare a due cose. La prima è che, di chissà quante ...

