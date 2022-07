Kean alla Roma, si prova lo scambio ma i tifosi insorgono (Di martedì 12 luglio 2022) Tra i giocatori che sicuramente hanno deluso in questa stagione bisogna citare anche un Moise Kean davvero al di sotto del suo valore. La Juventus è sempre costantemente alla ricerca dei giocatori che le permettano di poter fare il grande salto di qualità in campionato e per questo motivo aveva cercato in tutti i modi di poter sostituire un fenomeno assoluto come Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni dello scorso mercato, con Moise Kean che però sicuramente non è stato in grado di raccogliere la pesante eredità del portoghese. LaPresseLottare per lo Scudetto è sicuramente il principale obiettivo della Juventus, con i bianconeri che devono cercare in tutti i modi di tornare a essere la squadra che in Italia era stata la grande dominatrice. Nelle ultime due annate la situazione si è davvero molto complicata, considerando infatti come sia ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 12 luglio 2022) Tra i giocatori che sicuramente hanno deluso in questa stagione bisogna citare anche un Moisedavvero al di sotto del suo valore. La Juventus è sempre costantementericerca dei giocatori che le permettano di poter fare il grande salto di qualità in campionato e per questo motivo aveva cercato in tutti i modi di poter sostituire un fenomeno assoluto come Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni dello scorso mercato, con Moiseche però sicuramente non è stato in grado di raccogliere la pesante eredità del portoghese. LaPresseLottare per lo Scudetto è sicuramente il principale obiettivo della Juventus, con i bianconeri che devono cercare in tutti i modi di tornare a essere la squadra che in Italia era stata la grande dominatrice. Nelle ultime due annate la situazione si è davvero molto complicata, considerando infatti come sia ...

