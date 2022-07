Johnny Depp risponde alla richiesta di annullamento del processo (Di martedì 12 luglio 2022) Solo pochi giorni dopo che Amber Heard ha presentato nuovi documenti per far annullare il verdetto di Johnny Depp per diffamazione e un nuovo processo con nuove prove, l’attore ha risposto. Cosa ha detto lo staff legale di Depp sulla richiesta dell’annullamento del processo? “Dopo un processo con giuria di sei settimane, una giuria di colleghi della signora Heard ha emesso un verdetto contro di lei praticamente sotto tutti gli aspetti”, afferma il memorandum in opposizione agli avvocati Brown Rudnick di Depp lunedì. “Sebbene comprensibilmente scontenta dell’esito del processo, la signora Heard non ha identificato alcuna base legittima per annullare in alcun modo la decisione della giuria”, afferma il deposito ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 luglio 2022) Solo pochi giorni dopo che Amber Heard ha presentato nuovi documenti per far annullare il verdetto diper diffamazione e un nuovocon nuove prove, l’attore ha risposto. Cosa ha detto lo staff legale disulladell’del? “Dopo uncon giuria di sei settimane, una giuria di colleghi della signora Heard ha emesso un verdetto contro di lei praticamente sotto tutti gli aspetti”, afferma il memorandum in opposizione agli avvocati Brown Rudnick dilunedì. “Sebbene comprensibilmente scontenta dell’esito del, la signora Heard non ha identificato alcuna base legittima per annullare in alcun modo la decisione della giuria”, afferma il deposito ...

