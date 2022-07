Inter, CdS: “Skriniar è sempre più parigino, i nerazzurri abbassano il prezzo” (Di martedì 12 luglio 2022) Inter, CDS- Come riporta il quotidiano in questione la squadra Inter ha bisogno della grande cessione per far respirare le sue casse in uscita. La squadra di Inzaghi è in grande stretta per Bremer del Torino, che non si può sbloccare finchè l’Inter non piazzerà il colpo in uscita verso parigi dal nome Milan Skriniar. “Skriniar. Entro domani, infatti, l’Inter attende una nuova offerta del Paris Saint Germain. Così si sono lasciate le parti venerdì sera, dopo l’incontro milanese. Nell’occasione, il club nerazzurro ha ribadito di volere soltanto cash, escludendo l’inserimento di qualsiasi contropartita tecnica. Al contempo, però, ha anche di fatto abbassato la sua valutazione del cartellino del difensore. La fumata bianca, insomma, potrebbe spuntare anche se la società transalpina ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022), CDS- Come riporta il quotidiano in questione la squadraha bisogno della grande cessione per far respirare le sue casse in uscita. La squadra di Inzaghi è in grande stretta per Bremer del Torino, che non si può sbloccare finchè l’non piazzerà il colpo in uscita verso parigi dal nome Milan. “. Entro domani, infatti, l’attende una nuova offerta del Paris Saint Germain. Così si sono lasciate le parti venerdì sera, dopo l’incontro milanese. Nell’occasione, il club nerazzurro ha ribadito di volere soltanto cash, escludendo l’inserimento di qualsiasi contropartita tecnica. Al contempo, però, ha anche di fatto abbassato la sua valutazione del cartellino del difensore. La fumata bianca, insomma, potrebbe spuntare anche se la società transalpina ...

