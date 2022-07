Inflazione | Draghi | ' occorrono interventi urgenti e strutturali'

(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Servono. Gliad hoc servono quando è un fenomeno episodico, ma quando comincia a durare servonoper tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Sono. Molti saranno fatti in legge di bilancio ma altri saranno fatti prima". Così il premier Marioin conferenza stampa.

... il vicepresidente Turco, non si sarebbe spinto a chiedere un decreto da 30 miliardi contro l'. La mano tesa diè comprensibile, nel tentativo di salvare il salvabile, ma c'è un ...Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, riferendosi al documento di 9 punti presentato settimana scorsa al premier Mario. Intercettato da Fanpage.it all'uscita del supermercato di fronte ...“Urgono misure strutturali per far fronte all’emergenza bollette e all’aumento dell’inflazione. Il Governo ascolti le proposte delle parti sociali e intervenga a sostegno di lavoratori e imprese attra ...Il prossimo confronto dovrebbe essere il 26 – 27 luglio prima del nuovo decreto. Il governo ha proposto ai sindacati di aprire a settembre tavoli su Pnrr, politica industriale, energia e politica dei ...