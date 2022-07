In arrivo ondata di caldo più potente dell’Estate, le previsioni meteo (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Nuova ondata di caldo sull’Italia, con il termometro che tornerà a salire già da domani, quando ci abbandonerà il più ‘fresco’ Anticiclone delle Azzorre : ma il peggio sembra arrivare dall’inizio della prossima settimana. La bolla rovente della Normandia dovrebbe infatti espandersi verso Germania, regioni alpine e poi verso il nostro settentrione: anche sulla Pianura Padana si rischierebbero i 42°C all’ombra e sarebbe un caldo record assoluto. Le proiezioni indicano questo, ma oltre i 5/6 giorni, anche in Estate, la tendenza deve essere seguita e confermata: senz’altro tornerà il caldo africano, e sicuramente questa estate correrà veloce verso il podio delle più insopportabili e roventi. Molto probabilmente salirà anche sul gradino più alto del podio; ma per quanto riguarda i 42°C all’ombra in Pianura ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Nuovadisull’Italia, con il termometro che tornerà a salire già da domani, quando ci abbandonerà il più ‘fresco’ Anticiclone delle Azzorre : ma il peggio sembra arrivare dall’inizio della prossima settimana. La bolla rovente della Normandia dovrebbe infatti espandersi verso Germania, regioni alpine e poi verso il nostro settentrione: anche sulla Pianura Padana si rischierebbero i 42°C all’ombra e sarebbe unrecord assoluto. Le proiezioni indicano questo, ma oltre i 5/6 giorni, anche in Estate, la tendenza deve essere seguita e confermata: senz’altro tornerà ilafricano, e sicuramente questa estate correrà veloce verso il podio delle più insopportabili e roventi. Molto probabilmente salirà anche sul gradino più alto del podio; ma per quanto riguarda i 42°C all’ombra in Pianura ...

