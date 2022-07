GUIDA TV 12 LUGLIO 2022 | MARTEDÌ TRA LA CANZONE DELLA VITA | BATTITI LIVE | IN ONDA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 12 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: La: Danny Collins – Film Rai2 ore 21.20: Dalla Strada al Palco – Talent Rai3 ore 21.20: FiloRosso – Talk Show Rete4 ore 21.30: Harry Wild: La Signora del Delitto Novità – Serie Tv Canale5 ore 21.25: Come un Gatto in Tangenziale – Film Italia1 ore 21.20: RadioNorba– Musica La7 ore 20.35: In– Talk Show Tv8 ore 21.30: Sahara – Film Nove ore 21.25: Presa Mortale – Film I PROGRAMMI DI SEC/TERZA SERATA Rai1 ore 23.25: Dreams Road – Doc Rai2 ore 23.50: Back2Back – Intrattenimento Rai3 ore 00.00: Tg3 Linea Notte – Notiziario Rete4 ...