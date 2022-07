Governo | Renzi | “Conte clown | se M5S fuori Draghi bis o voto”

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle.ha un punto di forza straordinario e unico: la sua reputazione. Non la perda per inseguire chi, come, assomiglia sempre più a unche non fa ridere”. Così Matteonella enews. “Se i grillini vogliono restare, bene. Se se ne vogliono andare, è meglio unBis politico o unBis tecnico che per i prossimi dieci mesi sistemi PNRR, legge di bilancio e politica estera, in attesa che si concluda la guerra. Se questa soluzione non è percorribile, meglio andare subito al: meglio le elezioni dei ricattucci grillini”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ieri alla Camera il M5s non ha partecipato alla votazione sul Dl Aiuti, il voto al Senato di giovedì sarà decisivo per la tenuta ..."M5s dica cosa vuole, il Paese non può aspettare", rilancia, "c'è bisogno di rimettersi in moto - aggiunge - e che ilDraghi possa governare". Per il leader di Iv "si può andare avanti ...(Adnkronos) – “Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle. Draghi ha un punto di forza straordinario e unico: la sua reputazione. Non la perda per inseguire chi, come Conte, assomiglia sempre pi ...Ieri alla Camera il M5s non ha partecipato alla votazione sul Dl Aiuti, il voto al Senato di giovedì sarà decisivo per la tenuta dell'esecutivo ...