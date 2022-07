GF Vip 7 | Wilma Goich nel cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini | concorrente ufficiale | arriva la conferma

Leggi su donnapop

(Di martedì 12 luglio 2022)parteciperà al GF Vip 7 di! DonnaPOP è in grado anticipare questa notizia; fonti vicine all’artista assicurano che la ex moglie di Edoardo Vianello sarà parte deldel reality. Leggi anche: GF Vip 7, Alex Belli di nuovo neldelVip di? Ma non è...