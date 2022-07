Emmy 2022: Succession e Ted Lasso dominano le nomination (Di martedì 12 luglio 2022) L'Academy ha annunciato le nomination agli Emmy 2022 e a dominare la lista dei titoli con più candidature è Succession, seguito da Ted Lasso. J.B. Smoove (Curb Your Enthusiasm) e Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) hanno annunciato le attese nomination agli Emmy 2022, i prestigiosi premi assegnati ogni anno dall'Academy. Succession e Ted Lasso hanno dominato le nomination di questa edizione con un totale di 25 e 20 candidature, contando anche quelle delle categorie tecniche e le interpretazioni delle guest star, mentre Squid Game si è ritagliato un ruolo da assoluta protagonista nonostante non sia una serie in inglese, rientrando nelle categorie Miglior Serie Drammatica, Miglior Attore e tra i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022) L'Academy ha annunciato leaglie a dominare la lista dei titoli con più candidature è, seguito da Ted. J.B. Smoove (Curb Your Enthusiasm) e Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) hanno annunciato le atteseagli, i prestigiosi premi assegnati ogni anno dall'Academy.e Tedhanno dominato ledi questa edizione con un totale di 25 e 20 candidature, contando anche quelle delle categorie tecniche e le interpretazioni delle guest star, mentre Squid Game si è ritagliato un ruolo da assoluta protagonista nonostante non sia una serie in inglese, rientrando nelle categorie Miglior Serie Drammatica, Miglior Attore e tra i ...

