Chi ride e chi piange per il valzer di Conte (Di martedì 12 luglio 2022) Perseverare diabolicum. Altro che salario minimo e cuneo fiscale. Ancora una volta, vista dall'estero, lo strappo agitato da Giuseppe Conte e quel che resta del Movimento Cinque Stelle si guadagna il crisma di una crisi internazionale. Un problema di spin ­– chissà che non c'entri la strana quiete di Rocco Casalino – che bussa alla porta di Palazzo Chigi alla vigilia della resa dei conti in Senato, quando i grillini faranno trattenere il respiro a Mario Draghi sul voto di fiducia al dl Aiuti, giovedì. Capita così di sfogliare l'Economist e imbattersi in un puntuto corsivo sul "Putin effect" in Italia, cioè "l'ultima vittima delle divisioni sull'Ucraina". Dove Conte viene presentato come l'ex premier che "spesso ha corteggiato Vladimir Putin" e di recente "insieme ai suoi parlamentari ha criticato l'invio di armi in Ucraina". Non che la musica cambi ...

