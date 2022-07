Calcio | Lazio | Tare via dal club?

(Di martedì 12 luglio 2022) L’ipotesi clamorosa potrebbe divenrealtà. Stando a quanto raccolto da diversi organi di informazione piuttosto informati su questioni biancocelesti, come il sito lasiamonoi, ci sarebbe stata una call tra il ds albanese e il Parma. Ilemiliano pensa ad un direttore sportivo di esperienza che potrebbe fare crescere la società. Di recente le ruggini con la società di Formello, con la sfera di influenza dilimitata alla prima squadra con altre figure entrate in società potrebbero aver aperto una crepa tra il ds e Lotito. Il Presidente biancoceleste ha messo mano in modo decisivo all’organigramma e ciò potrebbe influire sulle scelte future di, che oggi è più che mai lontano da una permanenza a Formello. L'articolo proviene da Italia Sera.

