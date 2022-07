Cagliari, rottura con Conti: possibile dimissioni dell’ex capitano (Di martedì 12 luglio 2022) Daniele Conti, ex giocatore del Cagliari, potrebbe presentare a breve le sue dimissioni al presidente Tommaso Giulini Daniele Conti potrebbe a breve presentare le sue dimissioni al patron Tommaso Giulini. L’ex capitano del Cagliari, dopo diversi giorni di riflessione, si sta preparando ad abbandonare il club. La scelta di Conti, attuale coordinatore tecnico della Primavera, sarebbe stata dettata da altre dimissioni, come quella di Alessandro Agostini. A riportarlo questa mattina è L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Daniele, ex giocatore del, potrebbe presentare a breve le sueal presidente Tommaso Giulini Danielepotrebbe a breve presentare le sueal patron Tommaso Giulini. L’exdel, dopo diversi giorni di riflessione, si sta preparando ad abbandonare il club. La scelta di, attuale coordinatore tecnico della Primavera, sarebbe stata dettata da altre, come quella di Alessandro Agostini. A riportarlo questa mattina è L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

