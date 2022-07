Atletica, Mondiali Eugene 2022: al via un’Italia ‘multietnica’ (Di martedì 12 luglio 2022) un’Italia multietnica si prepara a scendere in pista nei Mondiali di Atletica di Eugene 2022 a partire da venerdì 15 luglio. Circa un terzo dei sessanta atleti azzurri, infatti, sono nati all’estero oppure sono nati in Italia e hanno uno o entrambi i genitori nati all’estero. In molti hanno una storia tutta da raccontare, come il quattrocentista Vladimir Aceti nativo di Petrozavodsk nella Carelia russa e adottato a 5 anni assieme al fratello ‘Sasha’. Oppure la debuttante ottocentista Sintayehu Vissa, adottata da un orfanotrofio di Addis Abeba da una famiglia friulana. C’è anche chi ha raggiunto la famiglia in Italia, oppure chi è nato in Italia da genitori che si erano trasferiti in precedenza, come Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri con il primato europeo di 9?80 e della 4×100 ha ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022)multietnica si prepara a scendere in pista neididia partire da venerdì 15 luglio. Circa un terzo dei sessanta atleti azzurri, infatti, sono nati all’estero oppure sono nati in Italia e hanno uno o entrambi i genitori nati all’estero. In molti hanno una storia tutta da raccontare, come il quattrocentista Vladimir Aceti nativo di Petrozavodsk nella Carelia russa e adottato a 5 anni assieme al fratello ‘Sasha’. Oppure la debuttante ottocentista Sintayehu Vissa, adottata da un orfanotrofio di Addis Abeba da una famiglia friulana. C’è anche chi ha raggiunto la famiglia in Italia, oppure chi è nato in Italia da genitori che si erano trasferiti in precedenza, come Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri con il primato europeo di 9?80 e della 4×100 ha ...

