Arisa | le mani non bastano per coprirla | si vede tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 12 luglio 2022)è una cantante decisamente famosa; proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei sotto diversi punti di vista. Il punto di vista lavorativo con una serie di esperienze professionali ma anche il lato sentimentale e una storia decisamente complessa. Cerchiamo di conoscere meglio, cantante di successo e donna di grande fascino e immensa bellezza. InstagramIniziamo con il discorso sentimentale e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare la storia d’amore con Vito Coppola, una relazione con molti alti e bassi. Parliamo sottolineando come i due si sono conosciuti al programma Ballando con le Stelle e si è immediatamente avuto la sensazione che tra la coppia ci fosse una grande attrazione. La situazione sembrava poter andare nel migliore dei modi come confermato dalla presenza, die di Vito Coppola, all’Olimpico ...