Al via incontro governo - sindacati, Sbarra:'Tutelare il potere d'acquisto' (Di martedì 12 luglio 2022) E' iniziato a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Mario Draghi, i ministri Orlando, Giorgetti, Patuanelli e Brunetta con i leader di Cgil, Cisl e Uil. Un incontro importante anche per scongiurare ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 luglio 2022) E' iniziato a Palazzo Chigi l'tra il premier Mario Draghi, i ministri Orlando, Giorgetti, Patuanelli e Brunetta con i leader di Cgil, Cisl e Uil. Unimportante anche per scongiurare ...

Pubblicità

MarcoBovicelli : #Milan, incontro oggi a Milano con gli agenti di #DeKetelaere per la difesa si valuta (incontro con gli agenti)… - ippolitipaolo74 : Al via incontro Draghi-sindacati a Palazzo Chigi con 4 ministri - Politica - repubblica : Draghi-sindacati, via all'incontro. Bombardieri (Uil): 'Tempo che il governo dia risposte' - telodogratis : Al via incontro Draghi-sindacati a Palazzo Chigi con 4 ministri - Agenzia_Ansa : Al via l'incontro Draghi-sindacati a Palazzo Chigi. Tra i temi sul tavolo anche quelli su salario minimo per comba… -