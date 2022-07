“Un milione di soldati e le armi occidentali”. L'Ucraina vuole cacciare la Russia (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai capi militari di elaborare dei piani per radunare una forza di un «milione» di soldati equipaggiata con armi occidentali con l'obiettivo di riconquistare i territori meridionali occupati dalla Russia. Ad annunciarlo il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, precisando in un'intervista al Times che Zelensky ha ordinato ai suoi militari di riprendere le aree intorno alle coste del Mar Nero ritenendole vitali per l'economia del Paese. «Capiamo che, dal punto di vista politico, è assolutamente necessario per il nostro Paese. Il presidente ha dato ordine ai vertici militari di elaborare i piani», ha dichiarato Reznikov, sostenendo che è in corso una valutazione su cosa serva per raggiungere questo obiettivo. Il ministro ha poi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai capi militari di elaborare dei piani per radunare una forza di un «» diequipaggiata concon l'obiettivo di riconquistare i territori meridionali occupati dalla. Ad annunciarlo il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, precisando in un'intervista al Times che Zelensky ha ordinato ai suoi militari di riprendere le aree intorno alle coste del Mar Nero ritenendole vitali per l'economia del Paese. «Capiamo che, dal punto di vista politico, è assolutamente necessario per il nostro Paese. Il presidente ha dato ordine ai vertici militari di elaborare i piani», ha dichiarato Reznikov, sostenendo che è in corso una valutazione su cosa serva per raggiungere questo obiettivo. Il ministro ha poi ...

