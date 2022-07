Tour de France 2022 | Tadej Pogacar | “Se fossi positivo al Covid | andrei a casa Voglio vincere sempre | ma non mi sento un cannibale”

(Di lunedì 11 luglio 2022)Poga?ar si prepara per la seconda settimana delde, pronto per mantenere la propria leadership nella graduatoria generale. La missione non è scontata per lo sloveno della UAE, le Alpi potrebbero infatti regalare sorprese al #1 del gruppo. Il 23enne ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Cyclingnews.com’: “Abbiamo poi tenuto le cose sotto controllo fino al traguardo e abbiamo fatto uno sprint a 350 metri dalla fine. Il Col du Granon e l’Alpe d’Huez saranno due tappe impegnative per tutti questa settimana. Sono abbastanza fiducioso con la mia forma e spero di avere buone gambe”. Tutti i corridori presenti all’edizione deldesono risultati negativi ai tamponi che si sono svolti in concomitanza con il giorno di riposo. Poga?ar ha riportato alla stampa la sua opinione in caso ...

Damiano Caruso parla a Sport Fair nel giorno di riposo delde: è (ancora una volta) l'unico italiano nei quartieri alti della classifica generale di una grande corsa a tappe Siciliano di Ragusa, Damiano Caruso è ancora una volta la bandiera dell'...Non è stata una prima parte di Tour de France 2022 da ricordare per i colori italiani. Le aspettative non erano di quelle altissime (imparagonabili, per dire, ad una Slovenia che può puntare su Pogaca ...