Totti e Ilary si separano? Atteso in serata un comunicato congiunto (Di lunedì 11 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero a un passo dalla separazione consensuale. Atteso per questa sera un comunicato stampa congiunto, secondo quanto riportato da Dagospia. L'ex calciatore e la conduttrice televisiva, sposati dal 2005, hanno tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Sperando che il comunicato di Ilary e Totti sia in realtà un promo per un’edizione di Temptation Island tenuta nasc… - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - wajtingforlouis : RT @grande_flagello: Mattarella che vorrebbe saperne di più su Totti, Ilary e Sanremo ma è costretto a ricevere Draghi #Quirinale #Amadeus… - GaetanoBellino : RT @ProfCampagna: Mentre il popolo italiano è impegnato a seguire le indiscrezioni di Dagospia su #Totti e Ilary Blasi, Amnesty Internation… -