Serena Mollicone, tutta la storia: dal delitto, alle false indagini, ai depistaggi, ai suicidi, alla verità finalmente (Di lunedì 11 luglio 2022) Tutto è cominciato, a circa otto chilometri dal paesino di Arce, nella Valle del Liri, il 3 giugno del 2001 quando venne ritrovata morta, dopo due giorni di ricerche, la diciottenne Serena Mollicone. Ci sono voluti più di vent'anni per dare una risposta a quel Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 luglio 2022) Tutto è cominciato, a circa otto chilometri dal paesino di Arce, nella Vdel Liri, il 3 giugno del 2001 quando venne ritrovata morta, dopo due giorni di ricerche, la diciottenne. Ci sono voluti più di vent'anni per dare una risposta a quel

Pubblicità

redazioneiene : “Serena Mollicone è stata uccisa da Marco Mottola nella caserma dei carabinieri” ha detto il pm nella requisitoria.… - Agenzia_Ansa : La Procura di Cassino ha chiesto una condanna a 24 anni per Marco Mottola per l'omicidio di Serena Mollicone, assas… - ludovica_vasqui : RT @redazioneiene: “Serena Mollicone è stata uccisa da Marco Mottola nella caserma dei carabinieri” ha detto il pm nella requisitoria. Si a… - MedInfinityIT : Lo Speciale #LeIene sul caso di Serena Mollicone, condotto da Veronica Ruggeri, ti aspetta in streaming su Mediaset… - ItIlsudest : PROCESSO #MOLLICONE, SANTINO TUZI AVREBBE SALVATO SERENA Santino Tuzi sarebbe corso in difesa di Serena Mollicone e… -