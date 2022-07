Sei persone sono state condannate per l’assalto alla CGIL del 2021

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate sot… - amnestyitalia : #Bielorussia: una studente è stata condannata a sei anni e mezzo per essersi espressa contro la guerra. Dall'inizio… - Agenzia_Ansa : Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una… - GiovanniNisi4 : @DarkLadyMouse @PrincipessaZel1 Ciao ma quanta cultura sono colpito brava e bella e con tre mattacchioni che 9 volt… - LorenzoWVilla : @UKITAEU @convivioblog @RobertoBurioni Eh, appunto :). Sei una delle poche persone ragionevoli. Di certo non mi met… -

Corriere della Sera

Un missile russo ha colpito nelle prime ore di oggi un edificio residenziale dipiani nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, distruggendolo in parte. Duesono morte invece nel villaggio di Zolochiv, sempre nella regione di Kharkiv, in seguito a un ...Nella sede di San Benedetto del Tronto gestisce l'accoglienza difamiglie ospitate negli ... Fondazione Arché ha organizzato viaggi umanitari per portare cibo e medicinali allerifugiate ... Tumori del rene, un terzo dei casi diagnosticato tardi: sei persone su 10 lo scoprono facendo esami per altri... Sid e Asd lanciano un modello di assistenza: presidi territoriali e team multi-funzionali. In Europa il diabete colpisce 62 milioni di persone. Nel 2021 ha causato oltre 1 milione di decessi, rapprese ...ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Al ...