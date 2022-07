Scalvini avanza a centrocampo? “È un ruolo che mi piace molto”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Clusone. Né Freuler né Koopmeiners — e nemmeno l’acciaccato De Roon. La prima ‘spalla’ di Ederson anel suo debutto assoluto con la maglia dell’Atalanta è stato il classe 2003 Giorgio. Una sorpresa solo relativa per il talentino cresciuto a Zingonia e ormai membro in pianta stabile della prima squadra. Nella formazione titolare dell’amichevole contro la Rappresentativa Valseriana il nativo di Chiari hato la sua posizione, prendendo posto in mediana nel 3-4-2-1 disegnato da Gasperini. Non si tratta certamente di una novità, né per il ragazzo né per il tecnico: già l’anno scorso in diverse occasioni il 18enne aveva ricoperto quella posizione. Nei primi 45 minuti stagionaliha dimostrato sicurezza e un ottimo senso tattico, capacità di smarcarsi per ricevere il pallone, personalità e ...