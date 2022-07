Quarta dose over 60, si accelera. Speranza: “Subito al via” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Quarta dose agli over 60, il ministro della Salute Roberto Speranza accelera dopo le indicazoni Ema-Ecd. “La battaglia del Covid è ancora in corso e dobbiamo tutti insieme tenere un livello di attenzione e di prudenza- ha detto Spanza – Proprio oggi le due istituzioni per noi internazionali di riferimento Ecdc e Ema hanno aperto alla somministrazione del secondo richiamo, la Quarta dose, anche alle persone over 60”. “E proprio in queste ore – ha aggiunto – immediatamente, già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le indicazioni, a questa determinazione dell’Ema e dell’Ecdc. Quindi apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della Quarta dose ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) –agli60, il ministro della Salute Robertodopo le indicazoni Ema-Ecd. “La battaglia del Covid è ancora in corso e dobbiamo tutti insieme tenere un livello di attenzione e di prudenza- ha detto Spanza – Proprio oggi le due istituzioni per noi internazionali di riferimento Ecdc e Ema hanno aperto alla somministrazione del secondo richiamo, la, anche alle persone60”. “E proprio in queste ore – ha aggiunto – immediatamente, già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le indicazioni, a questa determinazione dell’Ema e dell’Ecdc. Quindi apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - AlexBazzaro : Covid, Ricciardi: 'rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under… - Agenzia_Ansa : Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Già la… - AnnaP1953 : RT @ImolaOggi: ??Vaccino Covid, Crisanti: 'non è salutare stimolare il sistema immunitario ogni 4 mesi' ??In arrivo la circolare sulla QUARTA… - IgorV01519720 : RT @1nessuno100mil2: Il governo #Ricciardi #Speranza #Draghi estende la quarta dose agli ultra 60. Nonostante l'efficacia negativa del vac… -