Palermo | Baldini | convinto che possiamo andare in A

(Di lunedì 11 luglio 2022) "So che Ferran Soriano ha detto che faremo un campionato tranquillo, sereno, di transizione, ma non fa per me, sono fatto così, non mi interessa avere la paura che le cose vadano male. Alleno il ...

Pubblicità

ceo5kc : RT @bennygiardina: Baldini svela anche un retroscena di marzo scorso: «Gli algoritmi del City Football Group ritenevano fosse impossibile c… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Silipo-Felici? Dovevo essere più bravo. Zavagno e i talenti del City…” - Mediagol : Baldini: “Silipo-Felici? Dovevo essere più bravo. Zavagno e i talenti del City…” - GDS_it : È cominciato, a Boccadifalco, il ritiro del #Palermo. Il tecnico #SilvioBaldini è convinto che i rosa possano compi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PALERMO - Baldini: 'Sono convinto che possiamo salire in Serie A' -

Così l'allenatore delSilvioha di fatto aperto la nuova stagione della squadra rosanero che ha iniziato oggi il ritiro precampionato in città in vista del prossimo campionato di ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilsvolgerà almeno tre amichevoli prima del debutto stagionale . I rosa scendono in campo già il 31 luglio, , e Silvioha confermato che ci saranno dei test, anche se il programma è da ...Così l'allenatore del Palermo Silvio Baldini ha di fatto aperto la nuova stagione della squadra rosanero che ha iniziato oggi il ritiro precampionato in città in vista del prossimo campionato di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...