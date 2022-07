Only Murders in the Building 3 ottiene il via libera da parte di Hulu (Di lunedì 11 luglio 2022) Hulu ha annunciato la produzione di Only Murders in the Building 3, la terza stagione della serie con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. Only Murders In The Building 3 ha ottenuto il via libera da parte di Hulu che ne ha annunciato il rinnovo, proseguendo così la storia dei tre protagonisti alle prese con omicidi, podcast e situazioni divertenti. Il progetto, disponibile in Italia su Disney+, è la comedy più vista tra gli show originali di Hulu. Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono i protagonisti della serie Only Murders in the Building è stato co-creato e scritto da Martin e John Hoffman (Grace & Frankie). Nel team della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022)ha annunciato la produzione diin the3, la terza stagione della serie con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short.In The3 ha ottenuto il viadadiche ne ha annunciato il rinnovo, proseguendo così la storia dei tre protagonisti alle prese con omicidi, podcast e situazioni divertenti. Il progetto, disponibile in Italia su Disney+, è la comedy più vista tra gli show originali di. Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono i protagonisti della seriein theè stato co-creato e scritto da Martin e John Hoffman (Grace & Frankie). Nel team della ...

