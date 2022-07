Nissan Ariya | la prova de Il Fatto it – La Leaf non è più sola | ma ben accompagnata – FOTO

(Di lunedì 11 luglio 2022) Con la, laè partita prima degli altri costruttori generalisti nelle corsa all’elettrico. Poi, mentre il suo modello diventava l’auto a batteria più venduta nel mondo, si è un po’ seduta sugli allori. Adesso, però, fa debuttare l’, una crossover di taglia medio grande basata sulla piattaforma CMF-EV, realizzata insieme alla Renault che la sta già utilizzando sulla Mégane E-Tech. L’va però a collocarsi in un segmento superiore a quello della cugina francese, perché è più lunga (4,6 metri), più costosa (i prezzi partono da 51.400 euro) e ha motori più potenti (l’unità da 218 Cv è la base di partenza, mentre per la Mégane rappresenta il top di gamma). La linea è piuttosto spettacolare, specialmente nella vista anteriore. E le proporzioni le conferiscono anche una presenza stradale maggiore ...

Originale, hitech e molto comodo è offerto con due tagli di batteria da 63 o 87 kWh un'autonomia da 403 a 520 km e a trazione anteriore che in integrale, il suv - coupè elettrico del brand giapponese è lungo 460 cm e va ad inserirsi fra il crossover Qashqai e il suv X - Trail. Lo stile del tutto inedito proietta il marchio verso la