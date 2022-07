MotoGP, Danilo Petrucci: “Ogni anno è sempre più complesso superare” (Di lunedì 11 luglio 2022) Danilo Petrucci ha espresso la sua opinione sulla MotoGP, categoria che secondo molti è sempre più difficile superare. L’ex centauro del Motomondiale parla in prima persona paragonando la classe regina delle due ruote a quanto sta accadendo nel ‘MotoAmerica’. Il nostro connazionale è infatti uno dei protagonisti della categoria statunitense, in scena nell’ultimo fine settimana nel bellissimo impianto di Laguna Seca. La differenza è notevole con quanto affrontato da Petrucci fino allo scorso anno a partire dai tracciati come quello californiano che fino a qualche anno fa rientrava nei piani del Mondiale. Il centauro di KTM per la Dakar 2022 ha riportato ai microfoni di ‘Crash.net’: È particolarmente difficile sorpassare perché l’aerodinamica non aiuta ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)ha espresso la sua opinione sulla, categoria che secondo molti èpiù difficile. L’ex centauro del Motomondiale parla in prima persona paragonando la classe regina delle due ruote a quanto sta accadendo nel ‘MotoAmerica’. Il nostro connazionale è infatti uno dei protagonisti della categoria statunitense, in scena nell’ultimo fine settimana nel bellissimo impianto di Laguna Seca. La differenza è notevole con quanto affrontato dafino allo scorsoa partire dai tracciati come quello californiano che fino a qualchefa rientrava nei piani del Mondiale. Il centauro di KTM per la Dakar 2022 ha riportato ai microfoni di ‘Crash.net’: È particolarmente difficile sorpassare perché l’aerodinamica non aiuta ...

