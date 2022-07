LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia insegue altre medaglie dal salvamento. Attenzione a parkour e speed skating (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei World Games 2022. A Birmingham (Alabama, Stati Uniti) prosegue dunque la manifestazione mondiale con protagonisti gli sport non in programma ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. l’Italia continuerà a difendere la leadership del medagliere storico della manifestazione. Con il passare delle ore gli azzurri potranno schierare diverse carte da medaglia, a partire dal lifesaving, sport nel quale sono state centrate numerose qualificazioni alle finali. Si parte alle 16.00 con arco, inline hockey, paracadutismo, canoa maratona e racquetball. Tanta curiosità per il parkour, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della quarta giornata dei. A Birmingham (Alabama, Stati Uniti) prosegue dunque la manifestazione mondiale con protagonisti gli sport non in programma ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.continuerà a difendere la leadership delre storico della manifestazione. Con il passare delle ore gli azzurri potranno schierare diverse carte da medaglia, a partire dal lifesaving, sport nel quale sono state centrate numerose qualificazioni alle finali. Si parte alle 16.00 con arco, inline hockey, paracadutismo, canoa maratona e racquetball. Tanta curiosità per il, con ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - Asiablog_it : #UCRAINA ???????? ?MIRACOLO: Un giovane è stato estratto vivo dalle macerie del condominio bombardato dove era rimasto… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: pioggia di medaglie dal nuoto di salvamento due bronzi dal pattinaggio su strada… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tre argenti e tre bronzi dal salvamento due bronzi dal pattinaggio su strada -… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: pioggia di medaglie dal nuoto di salvamento due bronzi dal pattinaggio su strada… -