Larissa e Benedetta | Yousuf e Paola | sono amicizie speciali nate tra rifugiati e volontari italiani grazie al progetto Community Matching | a cui tutti possiamo aderire

(Di lunedì 11 luglio 2022) La mano tesa di un amico allevia le difficoltà, soprattutto se ci si trova in un Paese nuovo, lontano da casa. Lo confermano anche l’Agenzia ONU per i(UNHCR), l’associazione Refugees Welcome Italia e il Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale (CIAC) che,al sostegno dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai attraverso i fondi 8×1000, promuovono il– Trova un Buddy per favorire l’integrazione delle persone rifugiate mediante l’attivazione di relazioni di mentoring fra. ...