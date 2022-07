La Süddeutsche: «Che tristezza Rybakina costretta a giustificarsi per essere nata a Mosca» (Di lunedì 11 luglio 2022) “Yelena Rybakina non è assolutamente colpevole di nulla”. E invece la vincitrice di Wimbledon ha dovuto affrontare una surreale conferenza stampa quasi a doversi giustificare di essere nata a Mosca. La Süddeutsche Zeitung torna sul caso-non caso della tennista naturalizzata kazaka nel 2018, quando appunto mai avrebbe potuto immaginare che la sua Russia avrebbe invaso l’Ucraina. Ma la sua vittoria nell’anno dell’esclusione degli atleti russi e bielorussi a causa della guerra, ha ovviamente fatto scalpore. E per l’autorevole quotidiano tedesco tutto ciò che ne è seguito rappresenta una sonora sconfitta per il torneo più famoso del mondo. “Quando la russa ha deciso nel 2018 di competere per un altro paese che semplicemente le prometteva migliori opportunità di formazione e finanziamento, non ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) “Yelenanon è assolutamente colpevole di nulla”. E invece la vincitrice di Wimbledon ha dovuto affrontare una surreale conferenza stampa quasi a doversi giustificare di. LaZeitung torna sul caso-non caso della tennista naturalizzata kazaka nel 2018, quando appunto mai avrebbe potuto immaginare che la sua Russia avrebbe invaso l’Ucraina. Ma la sua vittoria nell’anno dell’esclusione degli atleti russi e bielorussi a causa della guerra, ha ovviamente fatto scalpore. E per l’autorevole quotidiano tedesco tutto ciò che ne è seguito rappresenta una sonora sconfitta per il torneo più famoso del mondo. “Quando la russa ha deciso nel 2018 di competere per un altro paese che semplicemente le prometteva migliori opportunità di formazione e finanziamento, non ha fatto ...

Pubblicità

napolista : La Süddeutsche: «Che tristezza #Rybakina costretta a giustificarsi per essere nata a #Mosca» La vincitrice di… - benotti69 : RT @napolista: «La lotta al doping è più efficace di un tempo, ma nel ciclismo tutti vivono ancora in una grande bugia» L’ex ciclista Chri… - ulif : RT @napolista: «La lotta al doping è più efficace di un tempo, ma nel ciclismo tutti vivono ancora in una grande bugia» L’ex ciclista Chri… - festinaboy : RT @napolista: «La lotta al doping è più efficace di un tempo, ma nel ciclismo tutti vivono ancora in una grande bugia» L’ex ciclista Chri… - napolista : «La lotta al doping è più efficace di un tempo, ma nel ciclismo tutti vivono ancora in una grande bugia» L’ex cicl… -