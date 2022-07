La quarta dose per chi ha più di 60 anni (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ministero della Salute aggiornerà a breve le linee guida sulla somministrazione, dopo il consiglio dell'Agenzia europea per i medicinali Leggi su ilpost (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ministero della Salute aggiornerà a breve le linee guida sulla somministrazione, dopo il consiglio dell'Agenzia europea per i medicinali

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - AlexBazzaro : Covid, Ricciardi: 'rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under… - Agenzia_Ansa : Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Già la… - Andrea_D74 : RT @GuidoDeMartini: ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale di C… - PaoloITA67 : RT @pbecchi: Banalità di base. Tre dosi non hanno funzionato. Mi chiedo: perché dovrebbe funzionare una quarta dose? -