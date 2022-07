Gas, Nord Stream 1 in manutenzione: ora la Ue teme il blocco totale (Di lunedì 11 luglio 2022) Il gasdotto Nord Stream 1, la più grande infrastruttura di importazione di gas dell'Unione europea di proprietà della società russa Gazprom, è in regime di manutenzione. I lavori dureranno fino al 21 ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Il gasdotto1, la più grande infrastruttura di importazione di gas dell'Unione europea di proprietà della società russa Gazprom, è in regime di. I lavori dureranno fino al 21 ...

Pubblicità

petergomezblog : Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, la Germania teme che lo stop al gas diventi definitivo: “Rischiamo… - petergomezblog : Gas, Berlino riceve dal Canada le turbine per il Nord Stream 1. Zelensky rimuove l’ambasciatore ucraino in Germania… - Agenzia_Ansa : Berlino e l'Europa temono lo stop totale del gas russo. Il Nord Stream 1 fermo per 10 giorni. Parigi: 'Prepariamoci… - Lollo_Ianna : RT @jacopo_iacoboni: Gazprom taglia ancora di 1/3 il gas all’Italia, da inizio guerra forniture più che dimezzate (siamo a 21 milioni di me… - M_Dellorto : RT @emmevilla: ???????? Ed eccoci qui: dalla mattinata di oggi, la Russia ha cominciato a mettere offline Nord Stream 1. Il taglio dei flussi d… -