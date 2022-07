Gabanelli: sempre più grande il divario fra lo stipendio dei manager e quello dei dipendenti (Di lunedì 11 luglio 2022) - Nel 1980 gli amministratori delegati più pagati ricevevano 45 volte la paga media impiegati, oggi siamo arrivati a 649 volte. E in Italia le retribuzioni medie sono scese negli ultimi 30 anni Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 luglio 2022) - Nel 1980 gli amministratori delegati più pagati ricevevano 45 volte la paga media impiegati, oggi siamo arrivati a 649 volte. E in Italia le retribuzioni medie sono scese negli ultimi 30 anni

Pubblicità

trxtrx21 : Il fatto è che le aziende sono sempre più grandi e performanti per cui è giusto che chi ha la responsabilità di una… - Grande__Jack80 : Bello il momento Gabanelli nel tg di Mentana, me lo perdo sempre. Manca solo uno che porta due caffè. #tgla7 - ngrttl : @mtonino @M_gabanelli mentana indecoroso come sempre - maurofughi : Oggi minchiate della solita #Gabanelli a go go, naturalmente sempre sulla cloaca #La7 - gmdb : @M_gabanelli @rotanicolas Quindi adesso è colpa della Meloni? Governo dopo governo sarete sempre lì ad accusarvi l’… -