Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione? L’indiscrezione

(Di lunedì 11 luglio 2022)si separano? Secondo quanto riporta Dagospia questa sera arriverà la decisione definitiva: ecco cosa è emersosono pronti a separarsi? Nelle ultime ore il sito Dagospia ha pubblicato un articolo riguardante un imminente annuncio didella coppia. L’ex calciatore e la conduttrice lo scorso febbraio sono stati al centro di una bufera mediatica proprio riguardo una fake news sul matrimonio finito.a Verissimo dichiarò: “Su questa storia si è detto tanto forse anche troppo, c’è stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Non dobbiamo dare spiegazione a nessuno, se non ai miei figli perchè ormai sono grandi e ovviamente ...

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - CB_Ignoranza : “Una volta ho dato del laziale ad un mio amico davanti a Francesco Totti” - paynoirwinxx : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi… - Dritan___ : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi… - queen_kim11 : RT @trash_italiano: Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi… -

Separazione consensuale trae Ilary Blasi. Alle 19 previsto un comunicato stampa congiunto. Il capitano della Roma e la conduttrice Tv, sposati dal 19 giugno 2005, hanno tre figli: Christian, Chanel e IsabelSeparazione consensuale trae Ilary Blasi. Alle 19 previsto un comunicato stampa congiunto. Il capitano della Roma e la conduttrice Tv, sposati dal 19 giugno 2005, hanno tre figli: Christian, Chanel e IsabelConclusa la sua avventura al timone dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi in queste ore è tornata a far parlare di sé per via di una recente indiscrezione lanciata da Dagospia. Secondo l’informatissimo ...Le voci si sono rincorse per mesi, ma le smentite avevano messo a tacere tutto. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava che non ci fosse nessuna crisi. Ma ora Dagospia torna sulla questione ...