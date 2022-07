FIAT: una storia lunga 123 anni (Di lunedì 11 luglio 2022) Nasceva oggi, 11 luglio 1899, la FIAT. Prima casa automobilistica italiana, l’azienda è uno dei marchi italiani più conosciuti a livello globale, nonché il più importante gruppo industriale privato a livello nazionale. Dal primo modello di autovettura, la 3 ½ HP, all’affermazione nelle competizione automobilistiche, dalla produzione militare durante le due guerre mondiali al boom economico degli anni ’60, fino ad arrivare ai giorni nostri. Una storia fatta di conquiste importanti ma anche di momenti di incertezza. Tra questi si ricordano la crisi a cavallo degli anni ’60 e ‘70 e il durissimo scontro tra l’azienda e il sindacato del 1980, negli anni più bui dell’Italia del secondo dopoguerra, scossa dal terrorismo politico, arrivando al nuovo millennio, con la crisi di inizio 2000 e quella globale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Nasceva oggi, 11 luglio 1899, la. Prima casa automobilistica italiana, l’azienda è uno dei marchi italiani più conosciuti a livello globale, nonché il più importante gruppo industriale privato a livello nazionale. Dal primo modello di autovettura, la 3 ½ HP, all’affermazione nelle competizione automobilistiche, dalla produzione militare durante le due guerre mondiali al boom economico degli’60, fino ad arrivare ai giorni nostri. Unafatta di conquiste importanti ma anche di momenti di incertezza. Tra questi si ricordano la crisi a cavallo degli’60 e ‘70 e il durissimo scontro tra l’azienda e il sindacato del 1980, neglipiù bui dell’Italia del secondo dopoguerra, scossa dal terrorismo politico, arrivando al nuovo millennio, con la crisi di inizio 2000 e quella globale ...

