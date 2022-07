F1 | Guenther Steiner | “Risultato fantastico per il team | anche se c’è stato un piccolo problema con il motore di Magnussen”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Al Red Bull Ring di Spielberg è andato in archivio il miglior weekend stagionale in termini di punti ottenuti da parte della Haas, che considerandola Sprint Race del sabato ha totalizzato ben 14 punti nel Gran Premio d’Austria 2022. Secondo doppio piazzamento a punti consecutivo per ilamericano,se a Silverstone ileraagevolato dai numerosi ritiri altrui. “Unper la squadra con un doppio piazzamento a punti e il ritorno in settima posizione nel campionato costruttori. C’èuncon ildi Kevin, ma tutto è andato per il meglio possibile. Grazie a tutta la squadra per il grande sforzo”, dichiara il...

Pubblicità

RV7759094603 : @F1Daviderusso Vuole togliersi al più presto possibile la pressione di dovere vincere il mondiale…io prenderei Günther Steiner al sup posto - darksa0irse : Günther Steiner deve trattare bene Mick oggi, o altrimenti gli brucio casa - Motorsportsgo : Guenther Steiner, team principal della Haas, spiega perché il team abbia fatto la scelta giusta a non scambiare le… - DanieleFassina : RT @shalafi81: Guenther Steiner 'La @HaasF1Team sorpresa del venerdì? Speriamo di esserlo anche alla domenica! @SchumacherMick trovava più… - P300it : RT @shalafi81: Guenther Steiner 'La @HaasF1Team sorpresa del venerdì? Speriamo di esserlo anche alla domenica! @SchumacherMick trovava più… -

OA Sport

'Non è andata assolutamente come volevamo - ha detto, team principal della Haas subito dopo la bandiera a scacchi di Montreal. La gara di Kevin è finita quando è stato costretto a ...'Visto Siamo stati calmi, ci avete fatto lavorare in pace e siamo arrivati quinti e sesti - scherza, team principal della Haas a Sky . Il long run di ieri non era male, vediamo come ... F1, Guenther Steiner: "La Top10 di Silverstone può regalare fiducia a Mick" Al Red Bull Ring di Spielberg è andato in archivio il miglior weekend stagionale in termini di punti ottenuti da parte della Haas, che considerando anche la Sprint Race del sabato ha totalizzato ben 1 ...Mick Schumacher in Austria non ha avuto paura di confrontarsi con avversari scomodi. E senza paura di sbagliare, ha colto il suo miglior risultato in F1 ...