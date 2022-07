Pubblicità

infoitsport : Djokovic VII, il re d'Inghilterra è sempre lui -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICA, il record di Federer è più vicino Con il successo in finale su Kyrgios, Novaksi avvicina al 're' del Centrale ...Si arriva così al tiebreak: Kyrgios parte male con un doppio fallo ma recupera immediatamente , anche in virtù di un errore banale di. Tuttavia però l'australiano non gestisce bene gli ...Vabbè, d'altronde Nick Kyrgios è così: capace di fare e disfare, di litigare con se stesso con gli altri facendo diventare una montagna una partita iniziata in discesa. Così ecco che Novak Djokovic vi ...Novak Djokovic ha speso parole al miele per il rivale Nick Kyrgios, dopo averlo battuto nella finale di Wimbledon: "Ha un talento incredibile, tornerà in finale. Non avrei mai detto di poter dire cose ...