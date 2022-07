De Ligt | Dembele | Bellingham | Lewandowski | Martinez e altri

(Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 10:41:16 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Benvenuto a 101Il riepilogo giornaliero delle principali notizie e voci sui trasferimenti di lunedì 11 luglio Pettegolezzo Il boss del Liverpool Jurgen Klopp ha rivelato che Jude“non era sul mercato” quest’estate, dato che i Reds preparano una potenziale mossa per l’uomo del Dortmund la prossima estate Goal L’AC Milan resta entusiasta di firmare Japhet Tanganga in prestito dal Tottenham quest’estate Gazzetta dello Sport Roberttornerà al Bayern Monaco per la pre-stagione, ma resta molto desideroso di trasferirsi al Barcellona quest’estate Relevo Arsenal e Manchester United sono entrambi interessati al difensore del Southampton Kyle Walker-Peters, che è sotto contratto fino al 2025 The Athletic Raphina ...

... in attesa di capire il futuro di Matthijs de, su cui vi abbiamo già aggiornato. E attenzione ... La prima è quella di Ousmane. L'esterno d'attacco, infatti, è pronto a firmare il contratto ...Un altro esempio è Ousmane. Francamente, a memoria non ricordo di aver mai visto tanti ... Chi è in pole per sostituire de"Allegri vuole Koulibaly, l'offerta è stata fatta, vedremo. ... Calciomercato, le ultime news di oggi 11 luglio: Bayern, stretta finale per de Ligt. Dembelé rinnova con il B… Bayern Monaco, stretta finale per de Ligt Oggi la telenovela de Ligt vivrà oggi la puntata più attesa: ci saranno infatti ulteriori contatti tra il Bayern Monaco e la Juventus, con il direttore sporti ...In casa Juventus continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Matthjis De Ligt, in bilico tra rinnovo e cessione. Continua quindi la trattativa, con il difensore che parrebbe avere preso ...