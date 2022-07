Dani Alves a muso duro: “Al Barcellona non importa di chi ha fatto la storia del club” (Di lunedì 11 luglio 2022) Dani Alves si è lasciato andare in un intervista al The Guardian. Come sempre il brasiliano non ha frenato la sua lingua e ha detto chiaramente cosa pensa del nuovo corso blaugrana. La bandiera del club catalano non fa più parte dei progetti del club. Così a 39 anni Dani Alves è in cerca di una squadra. Queste le dichiarazioni del brasiliano: “Non lascio triste. Lascio felice per aver vissuto una seconda vita al Barcellona. Ho sognato per 5 anni di indossare questa maglia nuovamente. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stato il modo di gestire la mia partenza”. FOTO: Getty – Dani Alves-Barcellona-Liga Continuando ha parlato di ciò che non funziona più nel club blaugrana: “Ho trovato un ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022)si è lasciato andare in un intervista al The Guardian. Come sempre il brasiliano non ha frenato la sua lingua e ha detto chiaramente cosa pensa del nuovo corso blaugrana. La bandiera delcatalano non fa più parte dei progetti del. Così a 39 anniè in cerca di una squadra. Queste le dichiarazioni del brasiliano: “Non lascio triste. Lascio felice per aver vissuto una seconda vita al. Ho sognato per 5 anni di indossare questa maglia nuovamente. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stato il modo di gestire la mia partenza”. FOTO: Getty –-Liga Continuando ha parlato di ciò che non funziona più nelblaugrana: “Ho trovato un ...

