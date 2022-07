Dall’emergenza a un progetto strategico per l’energia L’intervento di Paganetto

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 luglio 2022) L’impegno in atto per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas è un’azione importante oltre che necessaria (e lo sarebbe stata anche per il passato). Sono meritori gli sforzi che il governo sta facendo in questa direzione come quelli rivolti alla predisposizione di rigassificatori per l’utilizzo del gas liquido di cui si è parlato per anni senza disporre oggi, come ha fatto la Spagna, di quelli necessari. Sul piano programmatico continuano però a manifestarsi divisioni di principio tra chi sostiene, l’esigenza di utilizzare i giacimenti di gas dell’Adriatico e chi sempre in principio è contrario. Tra chi vuole riaffermare la priorità della decarbonizzazione e chi invoca il ritorno sia pure temporaneo alle centrali a carbone. Tra chi si oppone alla scelta dell’auto elettrica al 2035 e chi va nella direzione opposta. Ed è tempo di mettere a punto un ...