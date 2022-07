Certificazioni linguistiche: ottimi risultati per gli alunni della ‘Federico Torre’ (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo gli ottimi risultati conseguiti da tutti gli alunni che hanno sostenuto l’esame di certificazione in lingua tedesca “Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1”, arrivano buone notizie anche per gli studenti della scuola “Torre” che hanno partecipato alle sessioni d’esame per le Certificazioni di inglese Cambridge, organizzate sempre presso l’Istituto di Via Nicola Sala. La gran parte ha superato le prove con punteggi ottimali e, in particolare, si segnala l’eccellente prestazione degli otto alunni che hanno conseguito il “Cambridge English B2 First” (certificazione di livello medio-alto), alcuni dei quali riuscendo a raggiungere il livello C1 nell’abilità di speaking, che attesta la capacità di comunicare in maniera efficace in varie situazioni, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo gliconseguiti da tutti gliche hanno sostenuto l’esame di certificazione in lingua tedesca “Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1”, arrivano buone notizie anche per gli studentiscuola “Torre” che hanno partecipato alle sessioni d’esame per ledi inglese Cambridge, organizzate sempre presso l’Istituto di Via Nicola Sala. La gran parte ha superato le prove con punteggi ottimali e, in particolare, si segnala l’eccellente prestazione degli ottoche hanno conseguito il “Cambridge English B2 First” (certificazione di livello medio-alto), alcuni dei quali riuscendo a raggiungere il livello C1 nell’abilità di speaking, che attesta la capacità di comunicare in maniera efficace in varie situazioni, ...

Pubblicità

xnylvon : Che poi non capisco neanche perché io abbia questa cosa di non dovere rimanere indietro, perché se io mi laureassi… - Spectra_anna : Se a Novembre non riesco a prendere le certificazioni linguistiche la paza io faró - kurapyks : @sanzmai no bestie non conta praticamente niente, riguardo agli studi guardano più la laurea e/o le certificazioni linguistiche - enne_cci : Parliamo delle maestre. Prima: diploma magistrale e ruolo Oggi: laurea, corsi di aggiornamento, corsi di lim, codi… -