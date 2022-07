Catania, donna trovata morta in casa (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – A Macchia di Giarre, nel catanese, una donna di 32 anni, originaria di Letojanni nel messinese, è stata trovata morta nella sua casa dove viveva con il marito. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Giarre e del nucleo investigativo del comando provinciale. Al vaglio degli inquirenti coordinati dalla procura di Catania vi è la posizione del marito della donna morta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – A Macchia di Giarre, nel catanese, unadi 32 anni, originaria di Letojanni nel messinese, è statanella suadove viveva con il marito. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Giarre e del nucleo investigativo del comando provinciale. Al vaglio degli inquirenti coordinati dalla procura divi è la posizione del marito della. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

