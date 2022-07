Caro bolletta, 10 modi sicuri per abbassare i consumi e risparmiare soldi (Di lunedì 11 luglio 2022) Come risparmiare sulla bolletta elettrica, ecco 10 consigli che vi aiuteranno a tenere sotto controllo le spese. La situazione internazionale sembra destinata a registrare forti aumenti sulla bolletta in autunno dopo i mega rincari da inizio anno successivo lo scoppio della guerra in Ucraina. Ne è convinto l’ex ministro dell’Economia e attuale presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, che prevede un autunno molto complicato anche se in conflitto finisse oggi. “La situazione è talmente deteriorata che rimettere in carreggiata i mercati dell’energia richiederà molto tempo. Questa è un’inflazione da offerta, insomma da maggiori costi dell’energia e delle materie prime, e come tale per definizione più dura da superare”, ha dichiarato a Repubblica. Quindi, meglio iniziare subito a risparmiare dove si può. Numero 1: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Comesullaelettrica, ecco 10 consigli che vi aiuteranno a tenere sotto controllo le spese. La situazione internazionale sembra destinata a registrare forti aumenti sullain autunno dopo i mega rincari da inizio anno successivo lo scoppio della guerra in Ucraina. Ne è convinto l’ex ministro dell’Economia e attuale presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, che prevede un autunno molto complicato anche se in conflitto finisse oggi. “La situazione è talmente deteriorata che rimettere in carreggiata i mercati dell’energia richiederà molto tempo. Questa è un’inflazione da offerta, insomma da maggiori costi dell’energia e delle materie prime, e come tale per definizione più dura da superare”, ha dichiarato a Repubblica. Quindi, meglio iniziare subito adove si può. Numero 1: ...

