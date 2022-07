Cameron Diaz choc | «All’inizio della mia carriera sono stata un corriere della droga»

(Di lunedì 11 luglio 2022)ha confessato di essereun, anche se a sua insaputa. L’attrice ha parlato al podcast Second Life del periodo precedente al successo, arrivato con “The Mask” nel 1994, spiegando di aver vissuto un periodo molto difficile dal punto di vista economico. «Non avevo i soldi per sopravvivere. Poi ho trovato un lavoro ma penso di essereunche trasportavain Marocco… lo giuro su Dio», ha raccontato, «Erano i primi anni Novanta e mi diedero una valigia chiusa a chiave con dentro i miei ‘costumi’ di scena, dovevo andare a fare un lavoro per la moda». Ricorda che quando all’aeroporto le è stato chiesto cosa ci fosse nella valigia è andata nel ...

