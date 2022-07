Calciomercato Spezia | pronti i primi innesti | il primo arriva dal Milan!

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ildelloentra nel vivo. La società spezzina, infatti, è in procinto di chiudere due acquisti dalla Serie A: Albin Ekdal e Mattia Caldara i nuovialla corte di mister Gotti. Per Ekdal si è trattato direttamente con il calciatore un contratto annuale, dato che si è appena svincolato dalla Sampdoria. Si tratterebbe della sesta esperienza in Italia, dopo l’approdo alla Juventus datato 2008.Ekdal Caldara Per quanto riguarda Mattia Caldara, loha definito il prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Caldara è reduce da un prestito al Venezia e, rientrato alla base Milan, si appresta a fare nuovamente le valige, questa volta con la possibilità di rimanere definitivamente a La

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, spazio alle uscite: Tsadjout alla Cremonese, Caldara allo Spezia - milansette : MN - Milan, accordo con lo Spezia per il prestito con diritto di Caldara #acmilan #rossoneri - cmdotcom : #Milan, #Caldara ha rinnovato prima del #Venezia. È vicino allo #Spezia, formula e cifre a bilancio - sportli26181512 : Milan, Caldara ha rinnovato prima del Venezia. È vicino allo Spezia, formula e cifre a bilancio: Mercoledí sarà la… - news_mercato_ : #Calciomercato, Albin #Ekdal a parametro zero allo #Spezia, reduce dall’esperienza con la #Sampdoria: pronto un con… -

Commenta per primo Losi appresta a concludere un colpo per il centrocampo: è in arrivo lo svedese Albin Ekdal, svincolato dalla Sampdoria. Per lui pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo per un'altra ...Commenta per primo La Lazio spinge per Ivan Provedel : secondo Il Messaggero , i biancocelesti possono mettere sul piatto il cartellino di Dimitrije Kamenovic , ma lonon vuole scambi.Mercoledí sarà la giornata in cui, se non accadrà nulla di clamoroso, Mattia Caldara diventerà un nuovo calciatore dello Spezia perchè è atteso in città per le visite mediche di rito. Il difensore cen ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...