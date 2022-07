Calcio: Manchester Utd, Ten Hag 'Ronaldo non è in vendita' (Di lunedì 11 luglio 2022) "Vogliamo vincere insieme, è nei nostri piani", chiarisce il tecnico olandese BANGKOK (THAILANDIA) - Il Manchester United punta su Cristiano Ronaldo anche per la prossima stagione. Erik Ten Hag prova ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) "Vogliamo vincere insieme, è nei nostri piani", chiarisce il tecnico olandese BANGKOK (THAILANDIA) - IlUnited punta su Cristianoanche per la prossima stagione. Erik Ten Hag prova ...

Ten Hag: 'Cristiano Ronaldo non è in vendita' Cristiano Ronaldo, da tempo al centro di voci di mercato alimentate dalla sua assenza nella tournée del Manchester United in Thailandia, "non è in vendita". Lo ha ribadito oggi il suo allenatore, l'olandese Erik Ten Hag, che ha detto di voler contare sul portoghese per la prossima stagione. "Cristiano ...