Balotelli in Spagna? L'indizio social scatena i follower (Di lunedì 11 luglio 2022) La bandiera della Spagna più un pallone più Mario, quindi la domanda: "Ti piacerebbe?". Un interrogativo che Balotelli ha voluto porre agli oltre 10 milioni di utenti che lo seguono su Instagram e non ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) La bandiera dellapiù un pallone più Mario, quindi la domanda: "Ti piacerebbe?". Un interrogativo cheha voluto porre agli oltre 10 milioni di utenti che lo seguono su Instagram e non ...

Pubblicità

gilnar76 : Ex #Milan, Balotelli vicino al trasferimento in Spagna? – FOTO #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan… - Milannews24_com : Ex #Milan, #Balotelli vicino al trasferimento in Spagna? – FOTO - sportli26181512 : Balotelli e l'indizio social: futuro in Spagna?: Mario Balotelli e un futuro in Spagna? L'indizio del sondaggio soc… - ETGazzetta : #Balotelli in Spagna? L'indizio social scatena i follower - calciomercatod1 : Futuro in Spagna per Balotelli #calciomercato #balotelli -