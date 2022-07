Anche io sono “ambientalista”. Il problema è il neomarxismo green (Di lunedì 11 luglio 2022) Riproponiamo l’intervista di Federico Novella a Nicola Porro pubblicata sul quotidiano La Verità. «Occhio: la nuova religione “green” è l’ultimo atto del nuovo marxismo contemporaneo. Lo Stato ha invaso le nostre vite, da ogni punto di vista. Dobbiamo ricominciare dalle imprese». Nicola Porro, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Retequattro, è pronto a lanciare la sua «Ripartenza 2022», la due giorni di eventi che porta la sua firma, quest’anno alla seconda edizione. Un momento di confronto aperto a tutti, il 16 e 17 luglio al teatro Petruzzelli di Bari, con una grande platea di imprenditori e manager di spicco, tra i quali Remo Ruffini (Moncler), Mario Rossetti (Open Fiber), Stefano Sala (Publitalia), nonché i vertici di Enel, Ferrovie e tanti altri. Inflazione, caro energia, salari. Mai come stavolta servirebbe una «ripartenza» rapida. Da dove si parte? ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 11 luglio 2022) Riproponiamo l’intervista di Federico Novella a Nicola Porro pubblicata sul quotidiano La Verità. «Occhio: la nuova religione “” è l’ultimo atto del nuovo marxismo contemporaneo. Lo Stato ha invaso le nostre vite, da ogni punto di vista. Dobbiamo ricominciare dalle imprese». Nicola Porro, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Retequattro, è pronto a lanciare la sua «Ripartenza 2022», la due giorni di eventi che porta la sua firma, quest’anno alla seconda edizione. Un momento di confronto aperto a tutti, il 16 e 17 luglio al teatro Petruzzelli di Bari, con una grande platea di imprenditori e manager di spicco, tra i quali Remo Ruffini (Moncler), Mario Rossetti (Open Fiber), Stefano Sala (Publitalia), nonché i vertici di Enel, Ferrovie e tanti altri. Inflazione, caro energia, salari. Mai come stavolta servirebbe una «ripartenza» rapida. Da dove si parte? ...

